Provided to YouTube by Моя Мишель Курточка · Моя Мишель · ЛСП · Татьяна Ткачук · Павел Шевчук · Татьяна Ткачук · Олег Савченко Курточка ℗ Моя Мишель Released on: 2022-09-09 Auto-generated by YouTube.