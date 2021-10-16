Второй этап конкурса «Народный участковый» завершается сегодня в Вологодской области

Сегодня, 16 октября, перед полуночью завершится второй региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», стартовавший 7 октября, сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу областного Управления МВД.
Сегодня, 16 октября, перед полуночью завершится второй региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», стартовавший 7 октября, сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу областного Управления МВД.
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