Гаспарян: может, сажать тех, кто оправдывает наем мигрантов вместо россиян?

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(Боржову и Красноперову пора сушить сухари) "Может быть, начать сажать "говорунов" по экстремистской статье? Писатель Армен Гаспарян предложил привлекать к ответственности тех, кто говорит, что граждане России не хотят работать в отдельных сферах, поэтому туда берут иностранцев.

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Комментарии
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Светлана Киселева
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1 час.
СК
Светлана Киселева
👍
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1 час.
И
Искандер
Мать вашу, и КОГДА это &quot;в скором времени&quot; НАСТУПИТ???
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56 мин.

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