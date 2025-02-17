В МВД России сообщили о рассылке мошенниками фейковых штрафов

Министерство внутренних дел России предупредило граждан о том, что мошенники рассылают письма с якобы существующими задолженностями из-за просроченных платежей и с угрозами за их неуплату арестом имущества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии