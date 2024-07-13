Продается Chevrolet Corvette C3 в ретро-стиле

При изготовлении удлиненной машины был использован еще один Chevrolet Corvette третьего поколения. Модифицированный Chevrolet Corvette C3 1982 года выпуска с пробегом около 74 тысяч километров был выставлен на продажу на Facebook Marketplace в Делаване (штат Висконсин) за 15 тысяч долларов (около 1,3 миллиона рублей).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии