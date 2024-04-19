SpaceX отключит Starlink в ряде стран

Оборудование Starlink / © SpaceX Так SpaceX борется с пользователями спутникового интернета из не авторизованных для его использования стран, где Starlink не получил разрешения на ведение деятельности от регулирующих органов этих государств.
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