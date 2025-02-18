Заражённые гранаты попытались ввезти в Краснодарский край из Турции

Заражённые гранаты попытались ввезти в Краснодарский край из ТурцииВ партии гранатов из Турции специалисты Россельхознадзора при проверке нашли карантинный объект — живую личинку средиземноморской плодовой мухи.
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