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Заражённые гранаты попытались ввезти в Краснодарский край из Турции

Заражённые гранаты попытались ввезти в Краснодарский край из Турции

Заражённые гранаты попытались ввезти в Краснодарский край из ТурцииВ партии гранатов из Турции специалисты Россельхознадзора при проверке нашли карантинный объект — живую личинку средиземноморской плодовой мухи.

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