Юрий Ильинов Сбежавший с Украины депутат обратился к Грузии перед выборами Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который в прошлом месяце сбежал с Украины, обратился к Грузии перед предстоящими парламентскими выборами в стране, где призвал не повторять ошибок Киева и «сделать выбор в пользу мира». Видео появилось на его YouTube-канале. https://www.youtube.com/watch?v=ZaCXQ1485OI По его словам, народ Грузии «должен сделать правильный выбор в пользу мира» и никто не имеет права вмешиваться в избирательный процесс. Он отметил, что власти республики показали, «как сохранять мир и, несмотря на вызовы и ошибки предыдущего правительства, смогли ускорить экономический рост и прогресс». «К сожалению, на Украине мы оказались в ситуации, когда страна вовлечена в войну. Вместо развития мы получили конфликты. <…> Многие могут не оценить то, что происходит в Грузии, но это большая ошибка, потому что тогда может быть слишком поздно. Предстоящие выборы – это, прежде всего, возможность сохранить достигнутое и не допустить, чтобы к власти пришли люди, которые хотят войны и конфликтов, расколоть общество, превратить города в руины, а людей – в заложников», — сказал Дмитрук. Он назвал мир «главной ценностью» и призвал грузин сделать «правильный выбор». В видеообращении Дмитрук также заявил, что Украина стала «пленницей диктатора Зеленского и его команды», призвав Тбилиси «не повторять ошибок». До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации». Ранее правящая партия Грузии запустила агитационные баннеры с кадрами Донецка и Мариуполя. МИР ИЛИ ВОЙНА? ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВЫБОРОВ В ГРУЗИИ YouTube

Юрий Ильинов Комбрига окружённой в Угледаре 72-й бригады ВСУ сняли с командования и отправили на повышение Сырский отстранил от командования командира 72-й механизированной бригады ВСУ, обороняющей Угледар, якобы в связи с повышением. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Север» ВСУ. Главком ВСУ лишил 72-ю бригаду командира в тот момент, когда формирование практически находится в оперативном окружении в Угледаре и нуждается в руководстве. Тем не менее полковника переводят в другую часть, якобы на повышение. Как отмечают некоторые украинские ресурсы, это может говорить о том, что бригаду окончательно списали со счетов вместе с Угледаром. О том, что комбрига 72-й бригады Ивана Винника двигают по службе, стало известно еще неделю назад, но до сих пор нет данных, куда же его «повышают». На данный момент он находится в Киеве, тогда как бригада в Угледаре, который находится в оперативном окружении. Причем, судя по последним событиям, вытаскивать бригаду никто не собирается, резервы к Угледару больше не перебрасываются, а приказов на отход не было. В этой ситуации отдельные подразделения предпринимают попытки самостоятельно выйти из города под покровом ночи и несут потери. Ранее сообщалось, что Сырский намеревался перебросить в Угледар подразделения теробороны и мобилизованных, чтобы они заменили собой 72-ю бригаду, но не успел. Стремительное наступление российских войск спутало все карты украинскому Генштабу, и теперь вместо новобранцев в Угледаре добивают одно из самых боеспособных формирований ВСУ, прошедшее обучение за границей и воевавшее в Бахмуте.