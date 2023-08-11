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У Маррея травма мышц живота

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей снялся с «Мастерса» в Торонто перед матчем с Янником Синнером. Он объявил зрителям, что у него травма мышц живота.

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