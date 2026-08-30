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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Загитова: «Главная задача для меня – чтобы фигурное катание в Татарстане вышло на федеральный уровень, чтобы не было такого, что только Москва и Питер»

Олимпийская чемпионка  Алина Загитова рассказала о своей роли в новой школе фигурного катания в Казани.

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