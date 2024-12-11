МИД РФ дал оценку выборам в Гане

Важным шагом назвали в России прошедшие выборы в Гане, 11 декабря сообщает пресс-служба МИД РФ. «В Москве рассматривают состоявшиеся в Гане всеобщие выборы в качестве важного шага в продвижении ганского общества по пути стабильного социально-политического развития», — говорится в заявлении министерства иностранных дел России.