О профессионализме офицеров РККФ в 30-е годы ХХ века В предыдущей статье я описал три проблемы, создавшие «идеальный шторм» в системе подготовки ка.
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Прочитал сие "исследование" историка, близкого к врагам народа и друзьям Зеленского, Бандеры* и гетмана Скоропадского. Статья крутая, круче только рога у барана. Если верить этому "писателю", то в Великую Отечественную Войну ВМФ СССР вступил диким и дремучим, с офицерским составом в подавляющем большинстве неграмотным и необразованными. У меня, как отставного старшего офицера морского пограничника, окончившего два Военно-Морских Училища (ШТ ВМФ г. Севастополя и Лен.ВВМИУ им. В.И. Ленина) возникает законный вопрос - в ШТ ВМФ г. Севастополя у нас были преподаватели, прошедшие Великую Отечественную и победившие фашистов в этой Войне. Еще больше преподавателей, прошедших Великую Отечественную у меня было в Лен.ВВМИУ им. В.И. Ленина. Особенно много было преподавателей именно по инженерному направлению, это и СОПРОМАТ, и ТЕОР.МЕХ, и ТММ и ДМ, и Теория рабочих процессов ДВС, и еще много чего, без чего вообще ни чего! А преподавали нам эти предметы уже отставные товарищи офицеры от кап.2 и выше, окончившие Лен.ВВМИУ им. Дзержинского ( до 50-х годов единственного в СССР)! И как такое могло быть? Просто очень велика вероятность того, что "писатель" Андрей Колобов, автор данной статьи, выполняет заказ "друзей России" с адресами постоянной прописки в городах Лондоне, Париже и Брюсселе, а так же с видом на жительство в городе Вашингтоне. Очень вдумчиво и доходчиво впихивается читателям идея о некомпетентности и неграмотности наших Флотских командиров и политработников в период Великой Отечественной Войны, то есть налицо АНТИРОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА.