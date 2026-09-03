Минтруд РТ напомнил о квотировании рабочих мест для участников СВО с 1 сентября

Работодатели из Татарстана, на чьих предприятиях трудятся более 200 человек, до 10 сентября должны выделить квотируемые рабочие места для участников специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В С башни Сююмбике ...
- Автоэксперт Попов...
- Книги, которые хо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым