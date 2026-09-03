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Татар-информ

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Минтруд РТ напомнил о квотировании рабочих мест для участников СВО с 1 сентября

Минтруд РТ напомнил о квотировании рабочих мест для участников СВО с 1 сентября

Работодатели из Татарстана, на чьих предприятиях трудятся более 200 человек, до 10 сентября должны выделить квотируемые рабочие места для участников специальной военной операции.

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