В Молдавии увеличится число получателей надбавок от РФ

Надбавки к пенсиям и зарплатам госслужащих от России через Промсвязьбанк (ПСБ) сейчас получают в Гагаузии, Тараклии и Оргееве, в будущем их будут выплачивать жителям и других регионов Молдавии, сообщила в интервью «Известиям» глава Гагаузии Евгения Гуцул.