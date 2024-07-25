В Молдавии увеличится число получателей надбавок от РФ

Надбавки к пенсиям и зарплатам госслужащих от России через Промсвязьбанк (ПСБ) сейчас получают в Гагаузии, Тараклии и Оргееве, в будущем их будут выплачивать жителям и других регионов Молдавии, сообщила в интервью «Известиям» глава Гагаузии Евгения Гуцул.
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