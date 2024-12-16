Мир на Украине стал невозможен: «ключевого инициатора» держат в СИЗО

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене, столкнулся с отказом в организации срочного заседания для обсуждения прекращения боевых действий на Украине.
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