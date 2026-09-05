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Царьград

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США увеличили импорт русского мороженого до $107,9 тыс. в июле

США увеличили импорт русского мороженого до $107,9 тыс. в июле

В июле этого года США достигли рекордных закупок русского мороженого на $107,9 тыс., увеличив импорт на 42% за месяц.

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