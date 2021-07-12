Американцы признали Крым русским. С оговоркой

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаАмериканцы признали Крым русским. С оговоркой Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress Американские зрители телеканала Fox News признали Крым русским.Вернуться к статье256НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛора ЛораНаконец-то у Америкосов наступает прояснение в голове...!!!!!!!!!!!!!!Nina Roytvarf (Чёрная)У америкосов? Глупости. "американские зрители телеканала Fox News "-это не типичные америкосы, и их ничтожно мало. Плохо,что на МТ не имеют представление о единственном правдивом , но третируемом канале в Америке.В Ю_Тьюбе его уже,, к сожалению, прикрыли.владимир кинНЕУЖЕЛИ ДОШЛО ..МНОГОЗНАЮЩИМ ЕМЕРАМ ..ЧТО КРЫМ КРЫМ ЕКАТЕРИНА 2 ОТВОЕВАЛА ОТ ОСМАНОВ .Ольга ТомашевичЧто бы там всякие "зрители" ни говорили, политики будут трендить свое. Им неважно, чей Крым. Важно давить Россию.Валерий Авгурлюбому кто сомневается что Крым русский мы доходчиво обьясним ,я понятно выразился?Дед ВоеводаНаплевать на мнение пиндосов и прочих наглосаксов. Главное, что мы, русские, всегда считали, считаем и будем считать Крым своей территорией обильно политой русской кровью.Nina Roytvarf (Чёрная)К мнению "пиндосов" это все не имеет отношения.ВВВладимир ВитковскийА кому интересно мнение наглоскунсов?!Nina Roytvarf (Чёрная)Это не мнение наглокунсов, а мнение зрителей телеканала FOX News, идущего сегда вразрез к мнению большинства.ВВВладимир ВитковскийЭто те, кто облизывает обувь афроамериканцев? Тогда их мнение оооооооооооочень важно для нас !!!Nina Roytvarf (Чёрная)Пальцем в небо. Все наоборот. FOX news это ЕДИНСТВЕННЫЙ канал, который затрачивает колоссальные усилия для того, чтобы говорить правду американцам, канал разоблачающий всю шелуху поликорректности. Канал все время пытаются запретить.ВВВладимир ВитковскийВы не в теие, говорить с Вами БЕСПОЛЕЗНО !!!Nina Roytvarf (Чёрная)Вам, как разумному человеку объясняют, что это как раз НЕ "те кто облизывает обувь афроамериканцев", а Вы продолжаете долдонить свое.Да еще рассказываете, что именно я не в теме.ВВВладимир ВитковскийА есть разница в сортах ДЕРЬМА?Nina Roytvarf (Чёрная)Называть дерьмом то, о чем понятия не имеешь, никогда не слышал и не видел, есть не только моральный изъян, но и большая глупость.ВВВладимир ВитковскийА как называть граждан страны, официально именуемой НЕДРУЖЕСТВЕННОЙ?! Ответьте на вопрос- чей КРЫМ и с Вами станет все ясно- Вы или из либерды помойной и боитесь ответственности по Конституции, либо трусливое создание, ответившее правильно по меркам патриота!!! Я прекрасно знаю эти существа из гринголэнда !!!Nina Roytvarf (Чёрная)Когда задают вопросы в подобном помойном тоне,то не имеет смысла на них отвечать.Так , что можете думать все, что Вам угодно.ВВВладимир ВитковскийОтвет помоечника, пособника кастрюлеголовых, гадящего в шаровары при прямом запросе? Страшно, дальше будет еще !!!Nina Roytvarf (Чёрная)Отвечу последний раз: Парень, ты просто тупой дурак, если твоих фантазий более ни что не хватает. Таким ,как ты посто не приходит в голову, что нормальный человек не снизойдет до диалогов с подобным идиотом.ВВВладимир ВитковскийА ты нормальный человек, нагадивший в шаровары при прямом вопросе , считающий себя человеком? Не упади от гордости с дерева, а то сломаешь хвост, благо бестолковка защищена кастрюлей, хотя для зачатков мозгов сотрясение НЕВОЗМОЖНО !!!PS Неплохо бы научиться подписываться ПО_РУССКИ, а не на черт знает чем !!!Nina Roytvarf (Чёрная)"американские зрители телеканала Fox News "-это не типичные америкосы, и их ничтожно мало. Плохо,что на МТ не имеют представление о единственном правдивом , но третируемом канале в Америке.В Ю_Тьюбе его уже,, к сожалению, прикрыли.ГМГеоргий МихалевНу все, теперь дело пойдет. Америка, наконец, признала Крым.Nina Roytvarf (Чёрная)Ты серьезно? Или пошутил?ГМГеоргий МихалевЕсли не можешь остановить толпу, возглавь ее, если не можешь возглавить, доведи ситуацию до абсурда.)))Nina Roytvarf (Чёрная)Ок)Комментировать
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