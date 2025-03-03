Ротенберг о Кузнецове и его состоянии здоровья: «Говорить о позитивных изменениях слишком рано. У него сотрясение мозга. Он проходит лечение в Петербурге»

Ранее СКА объявил, что форвард пропускает матчи из-за ОРВИ и последствий сотрясения. В пятницу стало известно, что Кузнецов официально внесен в список травмированных, из‑за чего пропустит как минимум месяц.
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