Петербуржцам рекомендовали включать помидоры в рацион для снижения веса

В Санкт-Петербурге рекомендовано включать помидоры в рацион питания для снижения массы тела. Это связано с тем, что помидоры содержат большое количество воды при низкой энергетической ценности, что позволяет увеличить объем потребляемой пищи без набора лишнего веса.