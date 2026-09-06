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Петербуржцам рекомендовали включать помидоры в рацион для снижения веса

В Санкт-Петербурге рекомендовано включать помидоры в рацион питания для снижения массы тела. Это связано с тем, что помидоры содержат большое количество воды при низкой энергетической ценности, что позволяет увеличить объем потребляемой пищи без набора лишнего веса.

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