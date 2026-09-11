AI Boom to Boost Southeast Asia’s LNG Demand

Demand for liquefied natural gas (LNG) in Southeast Asia has found a new major driver apart from the years-long efforts to switch away from coal-fired power generation.
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