Daily Moscow

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Минобороны России опубликовало видео уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28

Минобороны России опубликовало видео уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28

В Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации опубликовано видео, как российский вертолет Ми-28 выполняет задачи в зоне спецоперации на Украине — уничтожает замаскированные командные пункты и бронированную технику подразделений ВСУ.

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