В Общественной палате обсудили системную поддержку семей с тяжелобольными детьми

8 сентября 2026 года в Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Роль НКО в поддержке семьи с тяжелобольным ребёнком», организованный МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» при поддержке Фонда президентских грантов.
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