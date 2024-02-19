Пушилин: в ДНР перехватили британский БПЛА, готовившийся ударить по Мариуполю

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники ФСБ России по республике совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80.
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