Лариса Долина отмечает задержание еще одного мошенника, который причастен к хищению ее денег

Певица Лариса Долина стала жертвой сложной мошеннической схемы, лишившись значительной суммы денег. По информации, она перевела 3 миллиона рублей жителю Йошкар-Олы Дмитрию Леонтьеву, который оставил себе 30 тысяч рублей в качестве комиссии, а оставшиеся средства отправил мошенникам.
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