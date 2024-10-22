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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Лариса Долина отмечает задержание еще одного мошенника, который причастен к хищению ее денег

Певица Лариса Долина стала жертвой сложной мошеннической схемы, лишившись значительной суммы денег. По информации, она перевела 3 миллиона рублей жителю Йошкар-Олы Дмитрию Леонтьеву, который оставил себе 30 тысяч рублей в качестве комиссии, а оставшиеся средства отправил мошенникам.

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