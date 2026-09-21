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Тренер «Питтсбурга» Мьюз: «Хэйс – один из тех, кто навсегда остается в памяти тренера. Невероятный человек с невероятной карьерой»

Тренер « Питтсбурга » Дэн Мьюз прокомментировал решение Кевина Хэйса завершить карьеру. «Какая невероятная карьера, да и какой невероятный человек.

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