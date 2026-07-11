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Nation Media Group переходит к новому владельцу на фоне давления регуляторов

Nation Media Group переходит к новому владельцу на фоне давления регуляторов

На восточноафриканском медиарынке завершилась целая эпоха: права собственности на крупнейший и наиболее влиятельный холдинг региона Nation Media Group (NMG) переходят от фонда Ага-Хана к крупному танзанийскому предпринимателю.

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