Посол России в Великобритании прокомментировал возможные контакты с экс-главкомом ВСУ Залужным

Российский посол в Лондоне Андрей Келин, комментируя возможные контакты с недавно назначенным на должность дипломатического представителя в Великобритании бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, заявил, что какие-либо контакты между российским и украинским внешнеполитическими ведомствами в нынешних условиях отсутствуют.