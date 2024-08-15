Посол России в Великобритании прокомментировал возможные контакты с экс-главкомом ВСУ Залужным

Российский посол в Лондоне Андрей Келин, комментируя возможные контакты с недавно назначенным на должность дипломатического представителя в Великобритании бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, заявил, что какие-либо контакты между российским и украинским внешнеполитическими ведомствами в нынешних условиях отсутствуют.
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