Юран рассказал, какое место «Пари НН» устроит его по итогам сезона

Сергей Юран рассказал, на каком месте хочет видеть свою команду по итогам сезона. Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, на каком месте должна завершить сезон его команда, чтобы он считал это удовлетворительным результатом.
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