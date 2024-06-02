Удар солнечной плазмы по Земле будет почти прямым и избежать его не удастся

После новой вспышки на Солнце наивысшего уровня X к Земле выброшены облака плазмы. Удар на этот раз будет почти прямым и избежать его, по всей видимости, уже не удастся, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).