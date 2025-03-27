Мощный пожар охватил крытый спорткомплекс на 2500 "квадратах" в Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Крупный пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров охватил территорию крытой спортивной площадки в подмосковной деревне Марфино, сообщает управление МЧС по Московской области в телеграм-канале.
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