Лифтбек Hongqi H6 выходит на российский рынок: объявлены цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В российской гамме бренда Hongqi пополнение: на рынок выходит большой лифтбек H6, который в компании называют самым спортивным автомобилем в гамме.
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