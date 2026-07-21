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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» за 117 млн фунтов купил Роджерса у «Астон Виллы». Контракт с хавбеком – до 2033 года

Морган Роджерс стал игроком « Челси ». Лондонский клуб объявил о трансфере 23-летнего полузащитника « Астон Виллы ».

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