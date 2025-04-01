«Я прихожу, а у них намаз»: строители-иноземцы захватили квартиры в новостройках, пока их хозяева платят ипотеки

"Подрядчика оштрафовали". Хорошо, а кто людям компенсирует, например, плату за съемное жилье, которую они вносили, пока в их квартирах незаменимые намазывались и варили на пожароопасном оборудовании плов? И кстати, сколько разыскиваемых преступников там отстаивалось, пока владельцы жилья платили ипотеку?

ЯО

Яна Орлова

Если сами не уберутся - народ возьмется за "вилы"!!! Неужели властям не понятно? Зачем провоцируют огромное кровопролитие? Едут якобы на стройках работать, а сами в курьеры на электровеликах! Причем, когда на эту работу пытается устроиться русский - препятствуют, угрожают человеку физической расправой! Вот как после такого воспринимать эту "дружбународов"?