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«Я прихожу, а у них намаз»: строители-иноземцы захватили квартиры в новостройках, пока их хозяева платят ипотеки

«Я прихожу, а у них намаз»: строители-иноземцы захватили квартиры в новостройках, пока их хозяева платят ипотеки

Фото: соцсети После раздачи жилищных сертификатов новым россиянам, казалось бы, эту страну уже ничем не удивить.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
&quot;Подрядчика оштрафовали&quot;. Хорошо, а кто людям компенсирует, например, плату за съемное жилье, которую они вносили, пока в их квартирах незаменимые намазывались и варили на пожароопасном оборудовании плов? И кстати, сколько разыскиваемых преступников там отстаивалось, пока владельцы жилья платили ипотеку?
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22 час.
Александр Дубков
когда говно вычистят из РОССИИ
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19 час.
ЯО
Яна Орлова
Если сами не уберутся - народ возьмется за &quot;вилы&quot;!!! Неужели властям не понятно? Зачем провоцируют огромное кровопролитие? Едут якобы на стройках работать, а сами в курьеры на электровеликах! Причем, когда на эту работу пытается устроиться русский - препятствуют, угрожают человеку физической расправой! Вот как после такого воспринимать эту &quot;дружбународов&quot;?
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7 час.
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