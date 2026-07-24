Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 554 подписчика

Нацбанк Казахстана надеется решить вопрос с нефтью через КТК

Нацбанк Казахстана надеется решить вопрос с нефтью через КТК

Власти Казахстана рассчитывают урегулировать вопросы с прокачкой нефти через КТК. Тимур Сулейменов сообщил, что ситуация находится под контролем правительства и министерства энергетики, ожидается скорое разрешение для обеспечения валютной выручки от экспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии