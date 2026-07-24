Нацбанк Казахстана надеется решить вопрос с нефтью через КТК

Власти Казахстана рассчитывают урегулировать вопросы с прокачкой нефти через КТК. Тимур Сулейменов сообщил, что ситуация находится под контролем правительства и министерства энергетики, ожидается скорое разрешение для обеспечения валютной выручки от экспорта.