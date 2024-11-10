Кейт Миддлтон впервые посетила крупное мероприятие после химиотерапии

Кейт Миддлтон впервые посетила крупное мероприятие после химеотерапии Фото: GLOBAL LOOK PRESS. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые после окончания курса химиотерапии впервые посетила крупное мероприятие, проходящее в Лондоне.
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