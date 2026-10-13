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Россиянам перечислили основные ошибки при покупке авиабилетов с пересадками

Россиянам перечислили основные ошибки при покупке авиабилетов с пересадками

При покупке авиабилета с пересадкой главное — внимательно проверить маршрут. Ошибки при выборе стыковки, отдельной брони или багажного тарифа могут обернуться пропущенным рейсом, доплатой и срочным поиском нового перелета, пишет Ura.

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