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Ветерану Александру Золотову из Балашихи исполнилось 103 года

Ветерану Александру Золотову из Балашихи исполнилось 103 года

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Золотов из Балашихи отпраздновал 103-летие. Поздравить его приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, Герой России Сергей Лысюк, школьники и юнармейцы.

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