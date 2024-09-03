Ветерану Александру Золотову из Балашихи исполнилось 103 года

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Золотов из Балашихи отпраздновал 103-летие. Поздравить его приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, Герой России Сергей Лысюк, школьники и юнармейцы.
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