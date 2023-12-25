Южноуральцы завоевали две золотых медали чемпионата России по шорт-треку

Челябинцы Анна Матвеева и Павел Ситников стали чемпионами России по шорт-треку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Союза конькобежцев России, чемпионат России по шорт-треку проходил в Коломне с 22 по 24 декабря.