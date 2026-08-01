ВОЗ: ёмкости со стоячей водой дома влекут появление комаров

В пресс-службе ВОЗ в субботу обнародовали рекомендации по защите жилища от комаров, благодаря которым возможно будет избежать распространения вредителей, сделав приносимый наступлением жарких дней дискомфорт минимальным.
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