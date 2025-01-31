Экс-глава «Фонбет» Анохин пытался дать взятку, чтобы скрыть хищение средств

Бывший глава букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин обвиняется в даче взятки в размере 60 млн рублей работникам силовых структур с целью сокрытия фактов хищения бюджетных средств, выделенных возглавляемой им в прошлом компании на развитие спорта в Москве, передает ТАСС.