У Москвы и Киева нет прямых контактов по урегулированию кризиса – замглавы МИД РФ Галузин

Между Москвой и Киевом нет прямых контактов по урегулированию украинского кризиса. Ответственность за это лежит полностью на украинской стороне, в понедельник, 14 апреля 2025 года, замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью "Известиям".