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"Вы хотите договориться с людьми, которые воспитаны не только тем, что их деды – нацисты, но и их прадеды – работорговцы? Вы хотите с ними договориться о чём? С колонизаторами, которые собирали головы аборигенов в качестве коллекции? Очнитесь!"

"Вы хотите договориться с людьми, которые воспитаны не только тем, что их деды – нацисты, но и их прадеды – работорговцы? Вы хотите с ними договориться о чём? С колонизаторами, которые собирали головы аборигенов в качестве коллекции? Очнитесь!"

С нами воюют 50 стран. Часть из них входит в НАТО, часть поддерживает НАТО, типа Японии. Они де-факто объявили нам войну.

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Комментарии
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михаил некрасов
Не теояйте время по изучении моих работ как я делал и делаю погоду и мли взгляды на природу и обзегия с СИЛАМИ ВЫСШЕГО РАЗУМА.. и жаль что метеорологи НАУКА мчитает мои работы фикция.. т.е .не приняли в серьезе.. и я им ответил вам пора ПОДНЯТЬ БЕЛЫЕ ФЛАГИ.. ибо и здесь имеет решающие силы возможности  победить тероризмы на планете.. и хватит им гароду вздалбливать атмосверные давления и мозозы лт куда то и кудато исчезают пора понять здесь решаю Я т высшие силы разума и ни какие приблры вас не спасут Если в серьёзе вы асе передомною бесстльны и собенго НАУКУ о котором РЕН Чапман сказала ПРИРОДА СОШЛА СУММА.. ЭТО О ЧЕМ ГОВОРИТЬСЯ  ПОРА ПОДНЯТЬ БЕЛЫЕ ФЛАГИ.. И ДАВАЙТЕ ПРОВЕДЕМ БЕСЕДУ СО МНОЮ И С ВЫСШИМ РАЗУМОМ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ..  НЕ НАДО ПРИНИАТЬ МЕНЯ ЗА ОСЛА ИБО САМИ ОКАЖЕТЬСЯ ОСЛАМИ.
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