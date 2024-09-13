"Вы хотите договориться с людьми, которые воспитаны не только тем, что их деды – нацисты, но и их прадеды – работорговцы? Вы хотите с ними договориться о чём? С колонизаторами, которые собирали головы аборигенов в качестве коллекции? Очнитесь!"

михаил некрасов

Не теояйте время по изучении моих работ как я делал и делаю погоду и мли взгляды на природу и обзегия с СИЛАМИ ВЫСШЕГО РАЗУМА.. и жаль что метеорологи НАУКА мчитает мои работы фикция.. т.е .не приняли в серьезе.. и я им ответил вам пора ПОДНЯТЬ БЕЛЫЕ ФЛАГИ.. ибо и здесь имеет решающие силы возможности победить тероризмы на планете.. и хватит им гароду вздалбливать атмосверные давления и мозозы лт куда то и кудато исчезают пора понять здесь решаю Я т высшие силы разума и ни какие приблры вас не спасут Если в серьёзе вы асе передомною бесстльны и собенго НАУКУ о котором РЕН Чапман сказала ПРИРОДА СОШЛА СУММА.. ЭТО О ЧЕМ ГОВОРИТЬСЯ ПОРА ПОДНЯТЬ БЕЛЫЕ ФЛАГИ.. И ДАВАЙТЕ ПРОВЕДЕМ БЕСЕДУ СО МНОЮ И С ВЫСШИМ РАЗУМОМ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ.. НЕ НАДО ПРИНИАТЬ МЕНЯ ЗА ОСЛА ИБО САМИ ОКАЖЕТЬСЯ ОСЛАМИ.