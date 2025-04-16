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В Новосибирске по подозрению в надругательстве над 11-летней девочкой задержан пенсионер

В Новосибирске по подозрению в надругательстве над 11-летней девочкой задержан пенсионер

65-летнего мужчину также подозревают в приставании ещё к одной девочке.В Новосибирске задержан пожилой мужчина, который, предположительно, совершил преступление в отношении половой неприкосновенности 11-летней девочки.

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Владимир Тимошков
Пенсионера по подозрению задерживают, а мутантов после доказанного факта отпускают!
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