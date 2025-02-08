Милонов назвал фейком сообщения СМИ о подготовке "реестра ЛГБТ*"

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RTVI назвал фейком сообщения СМИ о том, что в России якобы обсуждается создание единого электронного реестра представителей ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).
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