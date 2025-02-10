Налоговые вычеты 2025: эксперт разъяснил, как вернуть до 1,1 млн рублей при покупке жилья Ирэн ОрлонскаяС этого года в России вступают в силу обновленные правила, касающиеся налоговых вычетов для граждан, приобретающих жилье в ипотеку.