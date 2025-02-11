К досмотру школьников перед ЕГЭ хотят привлечь родительские патрули

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина К досмотру учеников перед ЕГЭ будут привлекать родителей. Так Рособрнадзор решил избежать скандальных ситуаций, когда детей при проходе через металлодетекторы заставляли раздеваться практически до нижнего белья.
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