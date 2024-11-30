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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Екимов о поражении на выборах президента Федерации велоспорта России: «Делегаты поверили в историю, что мне 2 сроков достаточно, и нужно дать дорогу другому»

Трехкратный олимпийский чемпион Екимов руководил ФВСР с 2016 года. В пятницу в Москве прошла отчетно-выборная конференция, на которой новым президентом организации был избран Юрий Кучерявый.

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