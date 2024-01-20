Россия размещает войска в самом сердце Африки

Возвращение России в Африку идёт полным ходом. В своё время с распадом Советского Союза мы полностью покинули Чёрный континент, отдав его на откуп Соединённым Штатам и бывшим европейским колониальным империям.
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