Обвиненного в убийстве певца Талькова Шляфмана приговорили к 13 годам

Музыкального продюсера Валерия Шляфмана, обвиненного в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году, заочно приговорили в России к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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