Фермеры требуют от правительства погасить долги по субсидиям. Какой срок назначен

Ассоциация Forța Fermierilor отмечает катастрофическую экономическую ситуацию, в которой находится сельскохозяйственная система, и настаивает на том, чтобы правительство выплатило как минимум до 31 марта долги по субсидиям, которые компенсируют проценты фермеров по банковским и небанковским кредитам.