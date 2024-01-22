Фермеры требуют от правительства погасить долги по субсидиям. Какой срок назначен

Ассоциация Forța Fermierilor отмечает катастрофическую экономическую ситуацию, в которой находится сельскохозяйственная система, и настаивает на том, чтобы правительство выплатило как минимум до 31 марта долги по субсидиям, которые компенсируют проценты фермеров по банковским и небанковским кредитам.
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